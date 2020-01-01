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Сетьен ничего не знает о возможном уходе Месси из «Барселоны»
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Наставник «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном уходе капитана команды Лионеля Месси.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-тренер Аргентины: мы всё ещё видим прежнего Месси. Да, ему уже не 18 лет, но и не 50

Чемпионат 11:00
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Тренер «Барселоны» ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Месси

Sport.ru 07:44
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Кике Сетьен: «Месси ничего не говорил мне о своем уходе»

Спорт-Экспресс 06:57
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