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Сетьен ничего не знает о возможном уходе Месси из «Барселоны»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
Наставник «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи о возможном уходе капитана команды Лионеля Месси.В источнике
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Подробнее о событии
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Тренер «Барселоны» ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Месси

Sport.ru 07:44
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Кике Сетьен: «Месси ничего не говорил мне о своем уходе»

Спорт-Экспресс 06:57
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Кике Сетьен: «Я не буду спекулировать на тему будущего Месси. Это не мое дело»

Матч ТВ 06:49
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