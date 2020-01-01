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Сетьен остался доволен игрой «Барселоны» против «Атлетика»
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча с «Атлетиком» (1:0) в 31-м туре чемпионата Испании.В источнике
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Сетьен: «Барселона» набрала три очка, посмотрим, как сыграет «Реал»

Евро-футбол.ру 00:13
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