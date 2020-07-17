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Сетьен прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»
ODDS.ru
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Наставник "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями после матча 37-го тура Примеры против "Осасуны", в котором его команда проиграла со счётом 1:2.В источнике
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Сетьен прокомментировал поражение «Барселоны» от «Осасуны»

Soccernews.ru 05:02
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Кике Сетьен: «Поражение от „Осасуны“ – это слишком. Абсолютно несправедливо»

Sports.ru 01:37
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«В чем-то он прав». Сетьен — о словах Месси про слабую игру «Барселоны»

Sport24.ru вчера в 21:24 
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