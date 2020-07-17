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Сетьен посчитал поражение от «Осасуны» совершенно несправедливым
ODDS.ru
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Как отмечает специалист, его подопечные не должны были проиграть схватку. Исход матча решил совершенно несправедливый момент, когда соперник находился у своих ворот.В источнике
Подробнее о событии
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Кике Сетьен: «Поражение от „Осасуны“ слишком велико»

Спорт-Экспресс 01:59
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Кике Сетьен: «Поражение от „Осасуны“ – это слишком. Абсолютно несправедливо»

Sports.ru 01:37
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«В чем-то он прав». Сетьен — о словах Месси про слабую игру «Барселоны»

Sport24.ru вчера в 21:24 
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