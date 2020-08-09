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Сетьен признал, что опасался второго гола «Наполи» в ворота «Барсы»
Газета.Ru
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Ранее сообщалось, что игрок «Барсы» Луис Суарес подвёл итоги матча с «Наполи».В источнике
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Сетьен рассказал о повреждении Месси

Евро-футбол.ру 03:48
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«Это был очень сильный удар». Сетьен рассказал о повреждении Месси

Чемпионат вчера в 22:36
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Сетьен рассказал о повреждении Месси

Спорт-Экспресс вчера в 20:25
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