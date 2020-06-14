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Сетьен прокомментировал победу «Барселоны» над «Мальоркой»
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Главный тренер Кике Сетьен прокомментировал победу "Барселоны" над "Мальоркой" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.В источнике
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Игра «Барселоны» — откровение. Команда стала сильнее (даже без Суареса!)

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Сетьен: «Всегда есть вещи, которые хочется улучшить»

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