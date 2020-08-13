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Сетьен сравнил Левандовски и Месси
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Наставник каталонской "Барселоны" Кике Сетьен сравнил игрока мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски и футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Marca.В источнике
Подробнее о событии
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Сетьен: Месси может помочь выиграть матч с «Баварией», но я верю в силу команды

Чемпионат вчера в 23:36
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Матч ТВ вчера в 21:31
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«Барселона» — «Бавария»: тревожно за Месси

Sportbox.RU вчера в 13:55
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