НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Барселона» и «Бавария» сразятся в четвертьфинале Лиги чемпионовМаттеус назвал Левандовски лучшим футболистом мираФлик заявил, что Коман готов к матчу с «Барселоной»Усман Дембеле восстановился после травмы и может сыграть с «Баварией»Месси тренируется с повязкой на левой ноге, но с «Баварией» он сыграетГлавное«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионовСудью Еськова допрашивали пять часов по матчу «Спартака»«Каролина» сравняла счет в серии с «Бостоном», Свечников набрал 2 очкаКокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»Уткин «Зениту»: проиграв «Бенфике», вы отправились в жопуГазета.RuСетьен сравнил Левандовски и МессиSportbox.RU11Sportbox.RUГазета.RuSportmail.ruSportliga.comSports.ruFootballHDМатч ТВSoccernews.ruЕвро-футбол.руua.Tribuna.comCryptos.tvНаставник каталонской "Барселоны" Кике Сетьен сравнил игрока мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски и футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Marca.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сетьен: Месси может помочь выиграть матч с «Баварией», но я верю в силу командыЧемпионат вчера в 23:36Кике Сетьен: «Левандовский — отличный футболист, но не уровня Месси»Матч ТВ вчера в 21:31«Барселона» — «Бавария»: тревожно за МессиSportbox.RU вчера в 13:55рекламаЕщё по теме«Барселона» и «Бавария» сразятся в четвертьфинале Лиги чемпионовМаттеус назвал Левандовски лучшим футболистом мираФлик заявил, что Коман готов к матчу с «Барселоной»Усман Дембеле восстановился после травмы и может сыграть с «Баварией»Месси тренируется с повязкой на левой ноге, но с «Баварией» он сыграетГлавное«Лейпциг» обыграл «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионовСудью Еськова допрашивали пять часов по матчу «Спартака»«Каролина» сравняла счет в серии с «Бостоном», Свечников набрал 2 очкаКокорин из-за травмы пропустит два матча «Спартака»Уткин «Зениту»: проиграв «Бенфике», вы отправились в жопуНовости