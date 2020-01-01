НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол РоссииФутбол России
Сетьен сообщил, что Дембеле готов сыграть с «Баварией»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • FootballHD
  • Football-fun.ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Факты и комментарии
  • ua.Tribuna.com
  • Евро-футбол.ру
  • Cryptos.tv
В июле француз приступил к тренировкам в общей группе. Матч между "Барселоной" и "Баварией" пройдет завтра и начнется в 22:00 мск.В источнике
Подробнее о событии
alt

Сетьен: Месси может помочь выиграть матч с «Баварией», но я верю в силу команды

Чемпионат вчера в 23:36
alt

Кике Сетьен: «Левандовский — отличный футболист, но не уровня Месси»

Матч ТВ вчера в 21:31
alt

Сетьен сообщил, что Дембеле готов сыграть с «Баварией»

Футбол России вчера в 16:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости