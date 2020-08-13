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Сетьен сравнил Левандовски и Месси
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Наставник каталонской "Барселоны" Кике Сетьен сравнил игрока мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски и футболиста сине-гранатовых Лионеля Месси, передает Marca.В источнике
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