Главный тренер «Барселоны» Сетьен сравнил Месси с Левандовским

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен перед 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Баварией" рассказал, что думает о форварде немецкого клуба Роберте Левандовском.