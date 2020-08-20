Севилья — Интер 1:1 (1-й тайм)

Люк де Йонг и Сусо выйдут в стартовом составе испанской "Севильи" на финальный матч Лиги Европы против миланского "Интера", сообщается на сайте УЕФА. Игра в Кельне начнется в 22:00 мск.