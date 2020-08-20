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Севилья — Интер 1:1 (1-й тайм)
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Люк де Йонг и Сусо выйдут в стартовом составе испанской "Севильи" на финальный матч Лиги Европы против миланского "Интера", сообщается на сайте УЕФА. Игра в Кельне начнется в 22:00 мск.В источнике
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«Севилья» и «Интер» впервые играют друг с другом в еврокубке. В первом матче с «Ливерпулем» испанцы победили в финале ЛЕ

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Спорт-Экспресс 13:58
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