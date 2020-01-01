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Стали известны составы «Севильи» и «Интера» на финал Лиги Европы
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Испанский футбольный клуб «Севилья» и миланский «Интер» определились со стартовыми составами команд на финал Лиги Европы УЕФА.В источнике
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«Севилья» и «Интер» играют вничью после первого тайма

Metaratings 15:58
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«Севилья» и «Интер» назвали стартовые составы на финал Лиги Европы

Матч ТВ 14:03
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«Севилья» и миланский «Интер» объявили составы на финал Лиги Европы

Советский спорт 14:02
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