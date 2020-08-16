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«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч Лиги Европы
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"Севилья" и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на матч полуфинала Лиги Европы.В источнике
Подробнее о событии
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Лопетеги о матче с «МЮ»: «Севилья» не чувствует напряжения. Мы уверены в себе»

Sports.ru 14:33
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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Видеотрансляция, смотреть онлайн

BetOn 13:05
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«Севилья» — «МЮ»: Банега, Сусо, Погба и Рэшфорд выйдут в стартовом составе

Спорт-Экспресс 13:54
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