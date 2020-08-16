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«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в полуфинале Лиги Европы
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Сегодня «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в полуфинале Лиги Европы.В источнике
Подробнее о событии
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Севилья – Манчестер Юнайтед прямая трансляция

Все про Спорт ру 06:58
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Хесус Навас: «Я отдавал за „Севилью“ все силы и сделаю это снова, чтобы сыграть в финале ЛЕ»

Матч ТВ 05:48
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Анонс матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»

FAPL.ru 03:00
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