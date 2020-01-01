НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавирусаУЕФА отменил рукопожатия перед матчами из-за коронавирусаМатч «Барселона» — «Наполи» может пройти без зрителей«Базель» не сможет принять «Айнтрахт» в ШвейцарииДва матча пройдут без зрителей через коронавирусГлавное«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛТедеско назвал незаслуженным поражение «Спартака» от «Краснодара»Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России«Нужно было забивать»: Семак прокомментировал ничью с «Уфой»Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавирусаSportbox.RUДва матча Лиги Европы пройдут без зрителейPROСПОРТ Казахстан9PROСПОРТ КазахстанВести.RuNEWS.am SportМатч ТВMetaratingsFootballHDSports.ruСпорт день за днемГазета.RuОфициальный сайт «Севильи» сообщает, что домашняя встреча Лиги Европы с «Ромой» также пройдет без зрителей. Напомним, первые матчи 1/8 финала турнира пройдут 12 марта.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Два матча Лиги Европы пройдут без зрителейSportbox.RU 16:50Два матча Лиги Европы пройдут без зрителейМатч ТВ 16:50Две игры Лиги Европы пройдут без зрителей из-за коронавирусаSports.ru 15:52рекламаЕщё по темеМатч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавирусаУЕФА отменил рукопожатия перед матчами из-за коронавирусаМатч «Барселона» — «Наполи» может пройти без зрителей«Базель» не сможет принять «Айнтрахт» в ШвейцарииДва матча пройдут без зрителей через коронавирусГлавное«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛТедеско назвал незаслуженным поражение «Спартака» от «Краснодара»Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России«Нужно было забивать»: Семак прокомментировал ничью с «Уфой»Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавирусаНовости