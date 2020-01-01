НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМатч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавирусаУЕФА отменил рукопожатия перед матчами из-за коронавирусаМатч «Барселона» — «Наполи» может пройти без зрителей«Базель» не сможет принять «Айнтрахт» в ШвейцарииГлавное«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛОвечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавирусаТедеско назвал незаслуженным поражение «Спартака» от «Краснодара»Soccer.ru«Севилья» и «Рома» сыграют без зрителей в матче Лиги ЕвропыPROСПОРТ Казахстан10PROСПОРТ КазахстанMetaratingsВести.RuМатч ТВFootballHDСпорт день за днемNEWS.am SportUA-ФутболSports.ruГазета.RuМатч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет без зрителей на стадионе из-за угрозы распространения коронавируса. Решение запретить болельщикам вход на арену приняло Министерство здравоохранения Испании.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Два матча Лиги Европы пройдут без зрителейМатч ТВ вчера в 16:50Две игры Лиги Европы пройдут без зрителей из-за коронавирусаSports.ru вчера в 15:52«Олимпиакос» и «Вулверхэмптон» сыграют без зрителейСоветский спорт вчера в 16:21 рекламаЕщё по темеМатч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавирусаУЕФА отменил рукопожатия перед матчами из-за коронавирусаМатч «Барселона» — «Наполи» может пройти без зрителей«Базель» не сможет принять «Айнтрахт» в ШвейцарииГлавное«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛОвечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавирусаТедеско назвал незаслуженным поражение «Спартака» от «Краснодара»Новости