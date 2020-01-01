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Матч между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» пройдет без зрителей
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Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Вулверхэмптоном» в Греции пройдет без зрителей. Об этом на своем официальном сайте сообщил УЕФА.В источнике
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Запрет всех спортивных мероприятий в Италии, поражения «Спартака» и ЦСКА, ничья «Зенита» и другие ночные новости

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