«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»

Функционер давно следит за прогрессом футболиста и хочет видеть его в составе своей команды. Однако сейчас испанский клуб не способен оплатить такую покупку и предложить бразильцу высокую зарплату. Все может поменяться, если Малком сам выразит желание покинуть "Зенит".