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«Севилья» намерена приобрести футболиста «Зенита»
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Функционер давно следит за прогрессом футболиста и хочет видеть его в составе своей команды. Однако сейчас испанский клуб не способен оплатить такую покупку и предложить бразильцу высокую зарплату. Все может поменяться, если Малком сам выразит желание покинуть "Зенит".В источнике
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С чего всё начиналось
Ранее издание Estadio Deportivo сообщило, что Малком намерен сменить обстановку и вернуться в испанский чемпионат, где он ранее выступал за "Барселону".
Российская газета 06:46
Подробнее о событии
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Александр Медведев: Малком всем доволен в «Зените» и готовится к матчу за Суперкубок России

Советский спорт 05:46
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Медведев опроверг информацию о желании Малкома покинуть «Зенит»

Матч ТВ 05:42
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Медведев: «Малком никуда не хочет уходить. Это безосновательные слухи»

Sport24.ru 05:33 
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