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«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой
Soccernews.ru
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Нападающая женской команды «Севильи» Надежда Карпова покинет испанский клуб. Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек.В источнике
Подробнее о событии
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Российская футболистка Карпова покинула испанскую «Севилью»

Sport.ru 12:43
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Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»

Чемпионат 12:12
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«Севилья» объявила об уходе Карповой

Sports.ru 12:12
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