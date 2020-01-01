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«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающая женской команды «Севильи» Надежда Карпова покинет испанский клуб. Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек.В источнике
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Россиянка Надежда Карпова покинула «Севилью»

Чемпионат 12:12
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«Севилья» объявила об уходе Карповой

Sports.ru 12:12
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«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой

Матч ТВ 12:05
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