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«Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после перерыва
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В матче 28-го тура чемпионата Испании "Севилья" одержала домашнюю победу над "Бетисом" со счетом 2:0.В источнике
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Все, что нужно знать о чемпионате Испании — за 5 минут. Турнирные расклады, бомбардиры, xG

Sport24.ru 06:00 
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«Севилья» оказалась сильнее «Бетиса» в первом матче ла лиги

ProstoProSport 00:10 
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Возобновление чемпионата Испании и громкий обмен в КХЛ. Главное к утру

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