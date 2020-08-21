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«Севилья» победила «Интер» и выиграла Лигу Европы
Газета.Ru
  • МИР 240:29
  • Life.ru0:12
Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Интер» в финале Лиги Европы. Матч, который проходил в Кёльне, завершился со счетом 3:2.В источнике
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