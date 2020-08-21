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«Севилья» победила «Интер» и выиграла Лигу Европы
Газета.Ru
  • Life.ru0:11
Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Интер» в финале Лиги Европы. Матч, который проходил в Кёльне, завершился со счетом 3:2.В источнике
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Кубок «Севильи». Испанский клуб в шестой раз стал победителем Лиги Европы

ТАСС Спорт 20:05
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Корнаухов — о победе «Севильи» в Лиге Европы: «Равный матч, но „Интеру“ повезло меньше»

Матч ТВ 17:12
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«Севилья» в драматическом матче обыграла «Интер» в финале Лиги Европы

ODDS.ru 16:54
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