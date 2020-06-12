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В первом матче возобновившейся Ла Лиги «Севилья» победила «Бетис»
УНИАН
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Вчера прошел рестарт испанского чемпионата. В рамках 28-го тура «Севилья» сыграла с «Бетисом».В источнике
Подробнее о событии
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Окампос - первый футболист «Севильи» с 2011 года, забивший в пяти играх Примеры подряд

Евро-футбол.ру 02:20
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«Севилья» оказалась сильнее «Бетиса» в первом матче ла лиги

ProstoProSport 00:10 
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Окампос — первый за 9 лет игрок «Севильи», забивший в 5 матчах Ла Лиги подряд

Sport24.ru вчера в 22:32 
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