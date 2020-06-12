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«Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после перерыва
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В матче 28-го тура чемпионата Испании "Севилья" одержала домашнюю победу над "Бетисом" со счетом 2:0.В источнике
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Севилья в дерби оказалась сильнее Бетиса: голы, видеообзор матча Ла-Лиги

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