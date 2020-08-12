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«Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы
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«Севилья» оформила путевку в полуфинал, где встретится с «Манчестер Юнайтед», который ранее обыграл «Копенгаген».В источнике
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Вратарь «Севильи» Буну: «Я хорошо знаю Хименеса, поэтому догадывался, как он может пробить пенальти»

Спорт-Экспресс 19:14
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«Севилья» победила «Вулверхэмптон» и вышла в 1/2 финала Лиги Европы

Metaratings 17:02
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«Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы

Матч ТВ 16:57
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