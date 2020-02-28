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Лига Европы. «Севилья» снова не обыграла ЧФР, но прошла дальше
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
"Севилья", ни разу не победив "Клуж", вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Лучший игрок матча – Серхио Регилон. В первом матче с "Клужем" Регилон не принял участия, а в ответной встрече он точно стал одним из самых заметных игроков на поле.В источнике
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«Севилья» прошла «ЧФР Клуж» за счет гола на выезде

Советский спорт вчера в 16:57 
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«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, ни разу не обыграв «ЧФР Клуж»

Sport24.ru вчера в 16:58 
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«Хетафе» и «Копенгаген» вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс вчера в 16:58
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