Лига Европы. «Севилья» снова не обыграла ЧФР, но прошла дальше

"Севилья", ни разу не победив "Клуж", вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Лучший игрок матча – Серхио Регилон. В первом матче с "Клужем" Регилон не принял участия, а в ответной встрече он точно стал одним из самых заметных игроков на поле.