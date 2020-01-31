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«Севилья» вылетела из Кубка Испании
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"Мирандес" обыграл "Севилью" и вышел в 1/4 Кубка Испании.В источнике
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«Севилья» проиграла в Кубке Испании клубу второго дивизиона

Спорт-Экспресс 17:24
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«Севилья» уступила клубу второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании

РИА Новости 17:11
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«Севилья» проиграла клубу второго дивизиона и вылетела из Кубка Испании

Sportbox.RU 17:04
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