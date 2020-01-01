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«Севилья» вырвала победу над «Осасуной» в компенсированное время
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В матче 26-го тура испанской Примеры "Севилья" с трудом обыграла "Осасуну" благодаря голу Юссефа Эн-Несери в компенсированное время.В источнике
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«Севилья» в добавленное время вырвала победу у «Осасуны»

Советский спорт 08:16 
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«Севилья» на 93-й минуте добыла победу над «Осасуной»

Sportbox.RU 08:02
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«Севилья» на 93-й минуте добыла победу над «Осасуной»

Матч ТВ 08:02
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