«Севилья» взяла 25 игроков на матч с «Баварией» за Суперкубок Европы

«Севилья» вылетела в Венгрию на матч с «Баварией» за Суперкубок Европы. Хулен Лопетеги взял на игру 25 футболистов. В источнике