НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»Большунов досрочно получил титул победителя Кубка мираНБА прервала регулярный сезон из-за коронавируса у игрока «Юты» ГобераЧемпионат мира по фигурному катанию отмененВ Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавирусаSoccer.ruСезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителейLive2410Live24Bookmaker-ratings.ruFootballHDСпорт день за днемГазета.RuODDS.ruРЕН ТВФутбол РоссииSports.ruSoccernews.ruВсе футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусомСпорт-Экспресс 03:34Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавирусаФутбол России 01:35Матчи чемпионата Англии будут проходить без зрителей из-за коронавирусаГазета.Ru 02:30рекламаГлавное«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»Большунов досрочно получил титул победителя Кубка мираНБА прервала регулярный сезон из-за коронавируса у игрока «Юты» ГобераЧемпионат мира по фигурному катанию отмененВ Татарстане перенесут все спортивные мероприятия из-за коронавирусаНовости