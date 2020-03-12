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Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей
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Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.В источнике
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Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс 03:34
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Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавируса

Футбол России 01:35
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Матчи чемпионата Англии будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Газета.Ru 02:30
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