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Бомбардир.руБомбардир.ру
Сезон РПЛ будет доигран без зрителей
OAnews
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  • Kazanfirst.ru
  • Российская газета
  • Soccernews.ru
Оставшиеся матчи розыгрыша РПЛ сезона-2019/20 пройдут при пустых трибунах.В источнике
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Сезон РПЛ будет доигран без зрителей

Бомбардир.ру 07:29
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Оставшиеся матчи сезона в чемпионате России пройдут без зрителей

Российская газета 07:27
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Сезон Российской премьер-лиги будет доигран без зрителей

РБК 07:24
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