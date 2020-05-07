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СОВАСОВА
Сезон Российской премьер-лиги будет завершён досрочно
Липецкая газета
  • Piter.tv0:46
  • Москва 240:37
15 мая (на следующем собрании представителей клубов и организаций) РФС объявит о досрочном завершении РПЛ. Это решение поддержали 17 из 20 клубов. Напомним, ФНЛ закрылась ещё 30 апреля.В источнике
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С чего всё начиналось
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РПЛ завершит чемпионат-2019/20 досрочно

Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.
Спорт-Экспресс 6 мая в 11:57
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В Германии сезон уже возобновляют, у нас говорят о завершении. Правы ли журналисты, требующие доиграть?

Футбол России вчера в 13:54
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СМИ: сезон РПЛ могут завершить досрочно

Газета.Ru вчера в 03:19
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18 клубов в РПЛ — безусловное зло для нашего футбола. Колонка Дмитрия Иванова

Спорт-Экспресс 6 мая в 17:10
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