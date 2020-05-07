Сезон Российской премьер-лиги будет завершён досрочно
15 мая (на следующем собрании представителей клубов и организаций) РФС объявит о досрочном завершении РПЛ. Это решение поддержали 17 из 20 клубов. Напомним, ФНЛ закрылась ещё 30 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.
Футбол России вчера в 13:54
Спорт-Экспресс 6 мая в 17:10