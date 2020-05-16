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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Серия А может быть доиграна в формате плей-офф
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Сезон-2019/2020 итальянской Серии А может быть доигран в формате плей-офф. Об этом рассказал президент федерации футбола страны Габриэле Гравина.В источнике
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Гравина не исключает, что сезон в Италии будет доигран в формате плей-офф

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Серию А могут доиграть в формате плей-офф

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