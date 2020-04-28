Сезон английской Премьер-лиги может возобновиться 8 июня

Клубы английской Премьер-лиги встретятся в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции, чтобы обсудить планы возобновления сезона-2019/2020 в июне, сообщает Goal.