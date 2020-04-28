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Сезон английской Премьер-лиги может возобновиться 8 июня
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Газета.Ru
Клубы английской Премьер-лиги встретятся в пятницу, 1 мая, в ходе видеоконференции, чтобы обсудить планы возобновления сезона-2019/2020 в июне, сообщает Goal.В источнике
Подробнее о событии
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Названа возможная дата возобновления АПЛ

Gazeta.SPb 22:41 
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Стала известна возможная дата возобновления АПЛ

Газета.Ru 21:11
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Сезон английской Премьер-лиги может возобновиться 8 июня

Чемпионат 20:15
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