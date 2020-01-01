НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
АПЛ может возобновиться 12 июня
Ревизор.ру
  • Ревизор.ру
  • TUT.BY
  • Футбол России
  • ODDS.ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Арменпресс
  • РБК
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Невские Новости
  • Беларусь Сегодня
  • Zakon.kz
  • by.Tribuna.com
  • Sportbox.RU
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Профиль
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Советский спорт
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Олимпиада Токио 2020
  • FootballHD
  • TheUK.one
По информации The Telegraph, рестарт Премьер-лиги может состояться 12 июня.В источнике
Подробнее о событии
alt

Без вакцины будут потеряны сотни миллионов фунтов. На каких условиях в Англии вернется футбол

Советский спорт 04:09
alt

Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

Футбол России 01:45
alt

The Telegraph: Текущий розыгрыш АПЛ возобновится 12 июня

Sportbox.RU 01:44
реклама
Главное
Новости