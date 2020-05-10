Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня

Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии. Испания также ориентируется на 12 июня.