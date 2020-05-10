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Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня
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Возобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии. Испания также ориентируется на 12 июня.В источнике
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Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июня

Спорт-Экспресс 00:12
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Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

Чемпионат вчера в 23:49
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Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

Sports.ru вчера в 23:33
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