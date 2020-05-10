НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над ФергюсономПрезидент UFC: Петр Ян проведет бой за вакантный титул чемпиона UFCРФС намерен согласовать документ о возобновлении сезона к 15 маяПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес ТрусовойАлексей Олейник победил Вердума на UFC 249Спорт-ЭкспрессСезон в АПЛ может возобновиться 12 июняLiveSport.ru4LiveSport.ruСпорт-ЭкспрессSports.ruFootballHDВозобновление АПЛ запланировано на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая. На 16 мая намечен рестарт чемпионата Германии. Испания также ориентируется на 12 июня.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сезон в АПЛ может возобновиться 12 июняСпорт-Экспресс 00:12Сезон АПЛ может возобновиться 12 июняЧемпионат вчера в 23:49Сезон АПЛ может возобновиться 12 июняSports.ru вчера в 23:33рекламаГлавноеГэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над ФергюсономПрезидент UFC: Петр Ян проведет бой за вакантный титул чемпиона UFCРФС намерен согласовать документ о возобновлении сезона к 15 маяПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес ТрусовойАлексей Олейник победил Вердума на UFC 249Новости