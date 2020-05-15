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Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно
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На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ. Две первые команды ФНЛ выйдут в РПЛ.В источнике
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Первенства ФНЛ и ПФЛ официально завершены, «Ротор» и «Химки» вышли в элиту

Sportbox.RU 06:54
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Первенства ФНЛ и ПФЛ официально завершены, «Ротор» и «Химки» вышли в элиту

Матч ТВ 06:54
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Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

Спорт-Экспресс 06:45
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