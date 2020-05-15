Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно

На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ. Две первые команды ФНЛ выйдут в РПЛ.