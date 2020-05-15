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Сезон в ФНЛ и ПФЛ завершен досрочно
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На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение не доигрывать сезон в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ. Две первые команды ФНЛ выйдут в РПЛ.В источнике
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«Ротор» и «Химки» вышли в РПЛ

Советский спорт 07:20
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«Ротор» вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет

Volgogradru 07:45
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Сезон РПЛ возобновится 21 июня, первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Sport24.ru 06:33 
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