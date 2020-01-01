Сезон в Португалии возобновится 3 июня

Организаторы чемпионата Португалии на официальном сайте объявили дату возобновления сезона. В среду, 3 июня, будут сыграны первые две встречи. Также было опубликовано расписание матчей с 25 по 33 тур.