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Сезон в Португалии возобновится 3 июня
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
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Организаторы чемпионата Португалии на официальном сайте объявили дату возобновления сезона. В среду, 3 июня, будут сыграны первые две встречи. Также было опубликовано расписание матчей с 25 по 33 тур.В источнике
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