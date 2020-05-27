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Газета.RuГазета.Ru
Сезон в итальянской Серии А возобновится 13 июня
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Руководство итальянской Серии А подтвердило план возобновления национального чемпионата по футболу с 13 июня. Об этом информирует Football Italia.В источнике
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Сезон в Италии возобновится 13 июня

Спорт-Экспресс вчера в 22:56
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Сезон в Серии А возобновится 13 июня

Sport24.ru вчера в 21:53 
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Сезон Серии А возобновится 13 июня

ODDS.ru вчера в 22:46
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