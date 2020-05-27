НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСезон НХЛ возобновится в формате плей-офф из 24 команд«Бавария» одолела «Боруссию» и упрочила лидерство в БундеслигеО покупке ФК «Уфа» ведут переговоры два крупных иностранных инвестораАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную ШвейцарииГазета.RuСезон в итальянской Серии А возобновится 13 июняЕвро-футбол.ру10Евро-футбол.руNaviny.bySportbox.RUODDS.ruАрменпрессГазета.RuSports.ruPROСПОРТ КазахстанLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессРуководство итальянской Серии А подтвердило план возобновления национального чемпионата по футболу с 13 июня. Об этом информирует Football Italia.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сезон в Италии возобновится 13 июняСпорт-Экспресс вчера в 22:56Сезон в Серии А возобновится 13 июняSport24.ru вчера в 21:53 Сезон Серии А возобновится 13 июняODDS.ru вчера в 22:46рекламаГлавноеСезон НХЛ возобновится в формате плей-офф из 24 команд«Бавария» одолела «Боруссию» и упрочила лидерство в БундеслигеО покупке ФК «Уфа» ведут переговоры два крупных иностранных инвестораАяз Гулиев переведен в «Спартак-2»Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную ШвейцарииНовости