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«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина
Екатеринбург Онлайн
  • Телеканал ОТВ0:40
Новосибирская "Сибирь" обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче Кубка Гагарина.В источнике
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«Один гол за три матча? Наш вратарь - герой». Цитаты дня

КХЛ вчера в 14:25
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Бедный поборол богатого. «Сибирь» с зарплатной ведомостью в два раза меньше «Автомобилиста» прошла в следующий раунд

Спорт-Экспресс вчера в 14:40
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«Сибирь» обыграла в Екатеринбурге «Автомобилист» и вышла во второй раунд Кубка Гагарина

Советский спорт вчера в 12:24 
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