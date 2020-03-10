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«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
Sports.ru
  • Телеканал ОТВ0:40
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).В источнике
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