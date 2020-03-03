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«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛ
Областная газета
  • Телеканал ОТВ0:32
  • Московский Комсомолец0:09
Хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли в гостях екатеринбургский "Автомобилист" в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.В источнике
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«Сибирь» выиграла второй матч серии против «Автомобилиста»

REGNUM 11:59
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КХЛ. Плей-офф. «Автомобилист» — «Сибирь». ОНЛАЙН

47-регион.ру 09:43 
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В Екатеринбурге «Автомобилист» проведёт второй матч плей-офф

Вечерние Ведомости вчера в 23:15
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