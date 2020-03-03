НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»«Динамо» победило «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина«Динамо» и «Спартак» огласили составы на матч Кубка ГагаринаПлей-офф КХЛ-2020: полное расписание Кубка ГагаринаГлавное«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка РоссииБолельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»МОК признал подписи Родченкова поддельнымиБольшунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в НорвегииРоссия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переносаРИА Новости«Сибирь» победила «Автомобилист» в первом матче серии плей-офф КХЛОбластная газета219Телеканал ОТВ0:32Московский Комсомолец0:09Хоккеисты новосибирской "Сибири" обыграли в гостях екатеринбургский "Автомобилист" в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.В источнике Комментировать2Подробнее о событии «Сибирь» выиграла второй матч серии против «Автомобилиста»REGNUM 11:59КХЛ. Плей-офф. «Автомобилист» — «Сибирь». ОНЛАЙН47-регион.ру 09:43 В Екатеринбурге «Автомобилист» проведёт второй матч плей-оффВечерние Ведомости вчера в 23:15рекламаЕщё по темеВ Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»«Динамо» победило «Спартак» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина«Динамо» и «Спартак» огласили составы на матч Кубка ГагаринаПлей-офф КХЛ-2020: полное расписание Кубка ГагаринаГлавное«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка РоссииБолельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»МОК признал подписи Родченкова поддельнымиБольшунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в НорвегииРоссия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переносаНовости