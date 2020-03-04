«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» провел второй матч в рамках первого круга плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Сибири» с минимальным в счетом.