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«Автомобилист» уступил «Сибири» во втором матче плей-офф
Вечерние Ведомости
  • Мой Брянск0:49
Хоккейный клуб «Автомобилист» провел второй матч в рамках первого круга плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Андрея Мартемьянова уступили «Сибири» с минимальным в счетом.В источнике
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