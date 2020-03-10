«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во 2-й раунд плей-офф КХЛ

Новосибирская "Сибирь" обыграла на выезде екатеринбургский "Автомобилист" и вышла во второй раунд плей-офф континентальной хоккейной лиги (КХЛ).