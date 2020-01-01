НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
MetaratingsMetaratings
Сигурдссон извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Зенита»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон принес извинения болельщикам за игру «армейцев» в матче с «Зенитом» (0:4).В источнике
14
Подробнее о событии
alt

«ЦСКА тоже выпустил ребят 2003 года?». Реакция на разгром от «Зенита»

Metaratings 07:26
alt

Сигурдссон извинился перед болельщиками ЦСКА за ужасную игру против «Зенита»

Нева Спорт 06:00
alt

Сигурдссон: я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками

Футбол России 02:36
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости